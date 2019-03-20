Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: Трамп воспользуется «российским делом» против демократов 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп и его сторонники могут использовать "российское дело" в своих интересах, пишет Associated Press со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников, которые пожелали остаться анонимными.
Как отмечается, они начали видеть в этом разбирательстве некую "политическую возможность".
В агентстве подчеркнули, что в данный момент Трамп ждет результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Они, как ожидается, не подтвердят его заговор с Россией в 2016 году, и это будет на руку американскому лидеру. Данный факт можно будет использовать в президентской кампании в 2020 году.
Ранее сообщалось, что газета The Washington Post рассказала, что удастся скрыть ведущему "российское дело".
Газета.Ru: последние новости
В Госдуме отреагировали на отставку Назарбаева Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска заключен под стражу В Луганске произошел взрыв
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Washington Post , Associated Press
Читайте также
Видео
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Шоу-бизнес
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
У Началовой был рак
Шоу-бизнес
Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева
Политика
МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев
Политика
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Зеленскому предрекли третий Майдан
Украина В мире
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение