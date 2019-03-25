Адвокат Трампа назвал одно «но» в докладе по «российскому делу»

Джулиани выразил разочарование тем, что Мюллер не оправдывал Трампа в части воспрепятствования правосудию, а оставил это решение на усмотрение генпрокурора.

Ранее Джулиани заявил, что доклад Мюллера превзошел его ожидания.