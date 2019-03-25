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Адвокат Трампа назвал одно «но» в докладе по «российскому делу» 

Газета.Ru + ещё 26 1 час назад
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу" ему нравится все, кроме одного "но", передает Fox News.
Джулиани выразил разочарование тем, что Мюллер не оправдывал Трампа в части воспрепятствования правосудию, а оставил это решение на усмотрение генпрокурора.
Ранее Джулиани заявил, что доклад Мюллера превзошел его ожидания.
24 марта американский минюст опубликовал краткие итоги расследования "вмешательства" России в президентские выборы в США в 2019 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.
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В мире , Видео , Роберт Мюллер , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Минюст РФ , Fox News , США
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