Основные расходы британцев составляют 80% от доходов

Москва , 30 августа — «Вести. Экономика» Львиную долю доходов британцев «съедают» оплата счетов, платежи по кредитам и расходы на питание и топливо. На другие покупки денег не остается.

Фото: Wikimedia commons

Обязательные расходы, в которые входит оплата ипотечных кредитов, коммунальных счетов, затраты на продукты и бензин, выросли в Великобритании на 6%. По данным Общенационального строительного общества, все это составляет порядка 80% от средней зарплаты в стране. При это у 41% людей после вычета всех необходимых расходов остается лишь £6,60 свободных денег.

В докладе общества отмечается и снижение покупательского спроса. Авторы исследования отмечают, что после принятия решения о выходе Великобритании из состава ЕС , национальная валюта подешевела, а инфляция ускорилась. Для того, чтобы держать цены под контролем Банк Англии повысил процентные ставки до максимума 2009 года.

Оптимизма нет Индекс потребительской уверенности в августа в Великобритании также идет на спад, сообщают эксперты Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Показатель опустился гораздо ниже уровня, отмеченного до голосования по Brexit.

Еще одним ударом по оптимизму был спад на рынке жилья. По данным CEBR, ожидания потребителей в отношении стоимости жилья за прошедшие 12 месяцев достигли минимума с июля 2017 года.

“Рынок жилья будет оставаться подавленным, по крайней мере, в ближайшем будущем”, — сказала Нина Скеро, глава отдела макроэкономики CEBR. «Это будет особенно проблематичным для экономики, если ситуация вынудит потребителей и дальше сокращать расходы».

Тратят, чтобы экономить Стремясь сэкономить британцы ограничивают использование платного Wi-Fi. Этим пользуются заведения общепита, привлекающие клиентов бесплатным доступом в интернет. В результате, расходы на рестораны и пабы в стране выросли на 10% по сравнению с периодом, когда Англия дошла до полуфинала в чемпионате мира по футболу.