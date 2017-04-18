В Пентагоне рассказали, где на самом деле находится авианосец Carl Vinson

Авианосец ВМС США Carl Vinson, прибытие которого к Корейскому полуострову с целью сдерживания КНДР было широко анонсировано на прошлой неделе, все это время двигался в обратную сторону. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона

Ситуация объясняется несогласованием заявлений Белого дома и действий американского военного ведомства . В тот момент, когда в Белом доме заявили о походе авианосца в сопровождении боевых кораблей к Корейскому полуострову, Carl Vinson на самом деле двигался в сторону места проведения совместных с Австралией учений в Индийском океане, расположенного более чем в 3500 миль от КНДР.

Ложная информация, получившая широкую огласку в СМИ, была усугублена публикацией фотографии истребителя F-18, поднимающегося с борта авианосца. В реальности истребитель поднимался не рядом с КНДР, а в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра.

Как сообщается в материале, в Белом доме отказались комментировать ситуацию, переложив это право на представителей Пентагона, которые не скорректировали график походов авианосца после заявлений американской администрации. Отмечается, что группировка кораблей все-таки прибудет к берегам Корейского полуострова, однако случится это только на следующей неделе.