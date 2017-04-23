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Фийон выступил в поддержку Макрона
Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон призвал во втором туре голосовать за лидера движения «Вперед» Эммануэля Макрона, передает Reuters.
Фийон, признав свою ответственность за поражение в первом туре, призвал французов сплотиться и не допустить прихода к власти «экстремистов», передает РИА Новости.
По предварительным данным, Фийон не проходит во второй тур. Он занял третье место, отстав от Макрона и лидера движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
Ранее за Макрона призвали голосовать кандидат от Социалистической партии Бенуа Амон, а также премьер-министр Бернар Казнев, глава МИД Жан-Марк Эро и бывший премьер Мануэль Вальс, также принадлежащие к социалистам.
Согласно первым опубликованным МВД Франции итогам выборов, после подсчета 3,76 миллиона голосов Ле Пен набирает 24,15 процента голосов, Макрон — 21,43, они проходят во второй тур. Фийон набирает 20,34 процента, на четвертом месте — ультралевый кандидат Жан-Люк Меланшон с результатом 17,96 процента.
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