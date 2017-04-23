Фийон выступил в поддержку Макрона

Фийон, признав свою ответственность за поражение в первом туре, призвал французов сплотиться и не допустить прихода к власти «экстремистов», передает РИА Новости.

По предварительным данным, Фийон не проходит во второй тур. Он занял третье место, отстав от Макрона и лидера движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен