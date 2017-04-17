Главное сейчас
-
Чемпион мира по смешанным единоборствам избил автолюбителя в Петербурге
-
Досье на Путина, «болезненный рост» тарифов ЖКХ и другие события дня
-
Савченко признала, что Украина потеряла Донбасс
-
Российская актриса выступит на Украине, несмотря на поездки в Крым
-
Навального обвинили в незаконном получении денег от Ходорковского
Главные события у вас в почте
Меланья Трамп напомнила мужу положить руку на сердце во время гимна
Дональд Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения американского гимна. Первая леди США Меланья Трамп напомнила об этом главе государства. Видео с церемонии из Белого дома передает телеканал CNN.
Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zN https://t.co/BJN3bdGh1W— CNN (@CNN) 17 апреля 2017 г.
Неловкая ситуация произошла на пасхальной церемонии катания яиц. Когда зазвучал гимн США, Меланья Трамп, поняв, что ее супруг забыл о нормах поведения, коснулась его едва заметным движением руки. Дональд Трамп сразу положил руку на сердце, вслед за своей женой и младшим сыном Бэрроном.
Катание яиц – игра, которая ежегодно проводится на полянке перед Белым дом. В ней участвуют дети. Согласно правилам, победителем считается тот, кто раньше остальных докатит яйца поварешками. В христианской традиции яйцо символизирует камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Христа.
Оставить комментарий