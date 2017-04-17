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Меланья Трамп напомнила мужу положить руку на сердце во время гимна

Дональд Трамп забыл положить руку на сердце во время исполнения американского гимна. Первая леди США Меланья Трамп напомнила об этом главе государства. Видео с церемонии из Белого дома передает телеканал CNN.
Неловкая ситуация произошла на пасхальной церемонии катания яиц. Когда зазвучал гимн США, Меланья Трамп, поняв, что ее супруг забыл о нормах поведения, коснулась его едва заметным движением руки. Дональд Трамп сразу положил руку на сердце, вслед за своей женой и младшим сыном Бэрроном.
Катание яиц – игра, которая ежегодно проводится на полянке перед Белым дом. В ней участвуют дети. Согласно правилам, победителем считается тот, кто раньше остальных докатит яйца поварешками. В христианской традиции яйцо символизирует камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Христа.
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CNN
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