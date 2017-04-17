В Стамбуле начались акции протеста против итогов референдума

Жители нескольких районов Стамбула вышли на акции протеста после референдума по изменениям в конституцию, сообщает Hyrriyet Daily News.

Жители Стамбула, проголосовавшие против конституционных поправок, протестовали, по меньшей мере, в четырех округах.

В Бешикташе более 300 демонстрантов перекрыли движение на главной улице. Некоторые местные жители в знак поддержки демонстрантов колотили в кастрюли из своих окон.

В целях безопасности местные власти отметили запланированный митинг сторонников конституционных изменения на площади Таксим в Стамбуле.