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В Стамбуле начались акции протеста против итогов референдума
Жители нескольких районов Стамбула вышли на акции протеста после референдума по изменениям в конституцию, сообщает Hyrriyet Daily News.
Жители Стамбула, проголосовавшие против конституционных поправок, протестовали, по меньшей мере, в четырех округах.
В Бешикташе более 300 демонстрантов перекрыли движение на главной улице. Некоторые местные жители в знак поддержки демонстрантов колотили в кастрюли из своих окон.
В целях безопасности местные власти отметили запланированный митинг сторонников конституционных изменения на площади Таксим в Стамбуле.
Ранее миссия ОБСЕ назвала референдум в Турции не соответствующим нормам Совета Европы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган порекомендовал наблюдателям из миссии ОБСЕ "знать свое место".
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