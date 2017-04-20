Асад опроверг сообщения о задержании главаря ИГ

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Нет, это неправда… В любом случае граница там сейчас находится под контролем ИГ, она не сирийская или российская, не западная или американская — ничья», — сказал Асад.

По его словам, эта граница находится только под контролем ИГ, поэтому для аль-Багдади там безопасно.

Ранее сообщалось, что лидер террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади может находиться в окружённом правительственными войсками иракском Мосуле.

СМИ также сообщали, что аль-Багдади якобы задержан в Сирии недалеко от границы с Ираком.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.