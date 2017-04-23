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МИД Австралии ответил на угрозы КНДР применить ядерное оружие
Глава австралийского МИД Джули Бишоп отреагировала на угрозу Пхеньяна применить ядерное оружие против страны, пишет издание Sydney Morning Herald.
Ракеты КНДР "представляют угрозу соседям, а если не сдерживать Пхеньян, то и странам более широкого региона, включая Австралию", заявила Бишоп.
Ранее глава МИД уже говорила об опасности, которую представляет КНДР для других стран. В ответ Пхеньян пригрозил Австралии ядерным ударом, если та будет "слепо и рьяно" поддерживать действия США. В Северной Кореи убеждены, что Канберра и Вашингтон изолируют и подавляют ее.
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