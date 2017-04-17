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США ответят на любую угрозу КНДР "подобающим образом", заявили в Госдепе
Фото: AP Photo/ Luis M. Alvarez
США не будут терпеть угрозы со стороны КНДР и ответят "подобающим образом", заявила журналистам и.о. помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сьюзан Торнтон.
"Мы встретим любую угрозу или атаку (со стороны КНДР – ред.) подобающим образом", — заявила Торнтон, не уточнив, как именно.
Она повторила, что США не намерены "позволять Северной Корее продолжать вести себя угрожающим образом".
"К этому нет никакой терпимости, к этим незаконным программам – ядерной и по баллистическим ракетам", — добавила представитель госдепартамента.
В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.
После пуска ракеты правительство Японии создало кризисный штаб при канцелярии премьер-министра, а правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.
Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии.
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