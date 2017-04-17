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Постпред КНДР: из-за США ядерная война может начаться в любой момент
США могут спровоцировать ядерную войну в любой момент. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при Организации объединенных наций (ООН) Ким Ин Рён. Его слова передает РИА Новости.
«(США – прим. Рамблер/новости) создали опасную ситуацию, […] при которой ядерная война может начаться в любой момент. Это представляет серьезную угрозу миру и стабильности (на Корейском полуострове — прим Рамблер/новости.)», — заявил Ким Ин Рён.
Свое заявление Ким Ин Рён сделал на брифинге, посвященном обострению ситуации на Корейском полуострове. 14 апреля появилась информация, что США могут нанести превентивный удар по Северной Корее в связи с подготовкой Пхеньяном ядерных испытаний. В КНДР в ответ на «военные провокации» пригрозили «превратить в пепел» американские военные базы в Южной Корее и Японии.
16 апреля КНДР провели неудачный пуск неустановленной ракеты. В связи с инцидентом правительство Японии создало кризисный штаб, а руководство Южной Кореи созвало экстренное заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности.
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