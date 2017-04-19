Демократы хотят отстранить Трампа из-за состояния его ментального здоровья

Демократы хотят отстранить от власти президента США Дональда Трампа по состоянию ментального здоровья. Об этом пишет The Hill.

Сенатор Эрл Блюменауэр предлагает пересмотреть 25-ю поправку к Конституции, которая регламентирует досрочное прекращение полномочий главы государства. Демократ хочет наделить бывших президентов и вице-президентов США правом признавать действующего хозяина Белого дома недееспособным.

Сейчас для такого решения необходимо согласие министров и двух третей обеих палат Конгресса. Как рассказал ТРК «Звезда» американский политолог Пол Робертс, на самом деле демократы вовсе не хотят смещать Трампа. Главная их цель — получить возможность манипулирования.

«Трамп даже хуже, чем Обама, хуже, чем Буш и Клинтон, поэтому никто не будет смещать его с президентского поста. Он – отличный инструмент! Инициатива этого демократа бессмысленна, однако эти усилия служат для оказания еще большего давления на Трампа с целью получения дополнительных уступок в военной сфере», - уверен Робертс.