Главные события у вас в почте
Демократы хотят отстранить Трампа из-за состояния его ментального здоровья
Демократы хотят отстранить от власти президента США Дональда Трампа по состоянию ментального здоровья. Об этом пишет The Hill.
Сенатор Эрл Блюменауэр предлагает пересмотреть 25-ю поправку к Конституции, которая регламентирует досрочное прекращение полномочий главы государства. Демократ хочет наделить бывших президентов и вице-президентов США правом признавать действующего хозяина Белого дома недееспособным.
Сейчас для такого решения необходимо согласие министров и двух третей обеих палат Конгресса. Как рассказал ТРК «Звезда» американский политолог Пол Робертс, на самом деле демократы вовсе не хотят смещать Трампа. Главная их цель — получить возможность манипулирования.
«Трамп даже хуже, чем Обама, хуже, чем Буш и Клинтон, поэтому никто не будет смещать его с президентского поста. Он – отличный инструмент! Инициатива этого демократа бессмысленна, однако эти усилия служат для оказания еще большего давления на Трампа с целью получения дополнительных уступок в военной сфере», - уверен Робертс.
Поводом для новых разговоров о 25-й поправке стало эксцентричное поведение Трампа. Демократы обращают внимание на необычную манеру рукопожатий президента - он будто удерживает оппонента. От таких приветствий необычно себя чувствовал даже невозмутимый внешне японский премьер Синдзо Абэ.
Оставить комментарий