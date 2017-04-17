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Эрдоган - миссии ОБСЕ: знайте свое место
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал наблюдателей из миссии ОБСЕ "знать свое место". Об этом сообщает Associated Press.
Ранее миссия ОБСЕ назвала референдум в Турции не соответствующим нормам Совета Европы.
"Во-первых, знайте свое место! Мы не будем прислушиваться или присматриваться к вашим политически мотивированным отчетам", - заявил Эрдоган.
По словам турецкого лидера, передает Reuters, некоторые страны Европы выступали против реформ "сильнее, чем сама турецкая оппозиция".
Президент Турции отметил, что референдум "поставил точку" во всех дебатах по поводу изменения конституции и переходе к президентской форме правления.
Ранее стало известно, что более половины граждан страны проголосовали за переход от парламентской системы правления к президентской.
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