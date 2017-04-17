Эрдоган - миссии ОБСЕ: знайте свое место

Ранее миссия ОБСЕ назвала референдум в Турции не соответствующим нормам Совета Европы

"Во-первых, знайте свое место! Мы не будем прислушиваться или присматриваться к вашим политически мотивированным отчетам", - заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, передает Reuters , некоторые страны Европы выступали против реформ "сильнее, чем сама турецкая оппозиция".

Президент Турции отметил, что референдум "поставил точку" во всех дебатах по поводу изменения конституции и переходе к президентской форме правления.

Ранее стало известно, что более половины граждан страны проголосовали за переход от парламентской системы правления к президентской.