Меланья Трамп пожаловалась на угрозы ее сыну

Первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп пожаловалась струдникам Секретной службе США, охраняющей семью американского президента, на угрозы, поступающие в адрес ее сына Бэррона, сообщает издание Daily Caller.

Говоря о практике разлучения семей нелегалов на южной границе Соединенных Штатов, актер Питер Фонда написал в своем Twitter ругательство в адрес Дональда Трампа , а также опубликовал призыв «вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами», передает РИА «Новости»

«Тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу», — добавил 78-летний голливудский актер, который дважды выдвигался на премию «Оскар».

Однако вскоре Фонда удалил сообщение, так как в США угрозы в адрес семьи президента являются уголовным преступлением.

Из-за политики «нулевой терпимости», объявленной в апреле, власти США в обязательном порядке задерживают нелегальных мигрантов, пересекающих границу Соединенных Штатов, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в центры содержания, поскольку несовершеннолетние не подлежат уголовной ответственности.

Напомним также, в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента США, в Твиттере разгорелись споры вокруг призыва изнасиловать Меланью Трамп.