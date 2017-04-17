Британские СМИ обнаружили «секретное оружие КНДР»

На снимках, сделанных в сельских районах КНДР, видна сеть секретных военных объектов, включая подземный ядерный бункер, утвержадет таблоид со ссылкой на бывшего сотрудника посольства Великобритании в Пхеньяне Джеймса Хоара.

Ранее СМИ сообщили о запуске Северной Кореей ракеты. По предварительным данным, это была ракета средней дальности. Позже южнокорейское издание «Ренхап» сообщило, что пуск оказался неудачным.

Британский таблоид Daily Star неоднократно уличали во вбросах на тему КНДР. Так, ранее издание опубликовало коллаж, на котором северокорейский лидер Ким Чен Ын изображен рядом с военным США, стоящим в лесу. В статье, которую сопровождал коллаж, таблоид утверждал, что он публикует «шокирующие фотографии» американских военных на границе с КНДР.