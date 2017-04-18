Трамп отказался раскрыть свои планы в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет анонсировать свои планы и дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи, но надеется, что ситуация завершится мирным путем, передает телеканал Fox News

"Я не собираюсь сообщать, что я делаю, о чем я думаю. Я не поступаю так, как другие администрации, которые сообщают о том, что собираются сделать через четыре недели. Это так не работает", — ответил Трамп на вопрос о возможном военном ударе США по КНДР.

"Посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо, что будет мир. Но, вы знаете, разговоры с этим джентльменом (лидером КНДР Ким Чен Ыном ) ведутся уже долгое время", — добавил Трамп. Президент США также добавил, что "этот джентльмен обыгрывал" США ранее. "Посмотрим, что произойдет, я просто не объявляю о своих шагах", — сказал Трамп.

Ранее 6 апреля Трамп в контексте сирийского кризиса говорил о том, что никогда не анонсирует своих военных планов. Через несколько часов после этого он отдал приказ о ракетном ударе по сирийской авиабазе в провинции Идлиб.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном запуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета KN-15 среднего радиуса действия.