Лужков прибыл в Грузию с друзьями и супругой на майские праздники. Схиархимандрит Серафим рассказал журналистам, что Лужков прибыл в грузинский монастырь, чтобы послушать службу на арамейском языке. Грузинские СМИ сообщают, что бывший мэр Москвы также побывал в патриархии.

"То, что произошло на данном этапе, было обусловлено тем, что он не был внесен в список (черный — ред.) в свое время. Мы внесем его в этот список, и он не сможет больше въехать в Грузию", — заявил Хуцишвили, чьи слова цитируют грузинские СМИ.

Лужков ранее несколько раз посещал Абхазию и Южную Осетию. Они были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.

Руководители России не раз заявляли, что это признание республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.