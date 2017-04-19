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Порошенко призвал бизнесменов Великобритании инвестировать в Украину
Во время официального визита в Великобританию президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями деловых кругов страны. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Порошенко рассказал бизнесменам о внедрении реформ на Украине на протяжении последних трех лет, а также об основных результатах, которых удалось достичь за это время.
"Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора. Президент также сообщил о запуске с начала апреля 2017 электронного открытого реестра возмещения НДС", - говорится в сообщении.
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что верит в многообещающее будущее торгового и инвестиционного партнерства между Украиной и Великобританией. По его словам, Великобритания стала одним из крупнейших иностранных инвесторов на Украине с более чем $2 млрд, создав десятки тысяч рабочих мест.
В конце встречи украинский лидер призвал британский бизнес инвестировать в проекты на Украине.
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