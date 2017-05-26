Руссефф потребовала отменить ее импичмент на фоне скандала с Темером

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с иском, в котором она требует аннулировать решение об импичменте в ее отношении и признать за ней право на высший государственный пост. Как сообщила в четверг на своем сайте газета Globo, политик приводит в качестве одного из аргументов в свою пользу коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг действующего лидера крупнейшей южноамериканской страны Мишела Темера.

"Сегодня страна переживает момент острого политического кризиса невиданных до настоящего момента масштабов. С каждым днем становятся все более очевидными нелегитимность нынешнего президента республики и его неспособность продолжать исполнение своих обязанностей. Этот пост он занял не по воле народа, а в результате навязанного процесса импичмента, осуществленного с грубыми нарушениями и не имевшего под собой никаких юридических оснований", - цитирует издание иск, поданный в ФВС адвокатами Руссефф.

В сентябре прошлого года экс-президент Бразилии уже обращалась в суд с требованием об отмене решения об импичменте. Однако судья Теори Заваски , впоследствии погибший в авиакатастрофе, признал аргументы Руссефф несостоятельными.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.