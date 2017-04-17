СМИ: Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель в обмен на информацию о террористической угрозе передала британским спецслужбам досье на президента России Владимира Путина , сообщает немецкий журнал Focus.

По данным издания, за несколько лет Меркель как минимум дважды встречалась с представителями британских спецслужб, при этом последняя встреча состоялась в октябре 2015 года.

Отмечается, что встреча проходила в резиденции бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона , в 60 км от Лондона. В ней приняли участие глава Центра правительственной связи Роберт Ханниган, директор британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер и глава MI6 Алекс Янгер.

В ходе встречи в обмен на информацию о террористической угрозе канцлер Германии передала британским спецслужбам досье на президента России Владимира Путина, а также анализ ситуации в Крыму, собранные Федеральной разведывательной службой Германии.

Вместе с тем издание подчеркивает, что об этих встречах не знали даже службы безопасности в Берлине.