Савченко признала потерю Украиной Донбасса

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украина терпит поражение в Донбассе. Об этом она сказала телеканалу ZIK. Видео с фрагментом интервью доступно на YouTube.

«Мы теряем наши оккупированные территории (так в Киеве называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики — прим. «Ленты.ру» ). Не хочу пророчить что-то плохое, но это физическое чувство. Как у летчиков — летчик же не просто летает и видит, он чувствует всеми фибрами этот полет. Так же иногда и чувствуешь ситуацию — мы теряем именно из-за политических неуверенных и нечетких действий, которые сделала украинская власть за эти три года», — заявила Савченко.

По ее словам, киевские власти упустили время, стратегическое преимущество, возможности развернуть игру в свою сторону. Она добавила, что Украину и республики Донбасса сейчас связывает только вопрос обмена пленными.

10 марта первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в Донбассе не осталось практически «ничего украинского». «Ко мне приходят люди из тех регионов, приносят школьные учебники, тетради, какие-то аксессуары. Все это пронизано уже Россией», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.