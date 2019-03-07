Тимошенко назвала Порошенко «рукой Кремля»

"Президент Украины во время войны ведет самый мощный бизнес с Кремлем", — сказала Тимошенко.

По ее словам, Порошенко якобы ведет бизнес с Россией по поставкам нефти и газа.

Она также добавила, что речь идет о поставках нефтепродуктов через Новоград-Волынскую трубу.

Тимошенко подчеркнула, что подобный бизнес недопустим для президента Украины.