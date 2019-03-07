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Тимошенко назвала Порошенко «рукой Кремля» 

Газета.Ru + ещё 4 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Петр Порошенко является "проектом и рукой Кремля". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Президент Украины во время войны ведет самый мощный бизнес с Кремлем", — сказала Тимошенко.
По ее словам, Порошенко якобы ведет бизнес с Россией по поставкам нефти и газа.
Она также добавила, что речь идет о поставках нефтепродуктов через Новоград-Волынскую трубу.
Тимошенко подчеркнула, что подобный бизнес недопустим для президента Украины.
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