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Президент Филиппин стал самым влиятельным человеком по версии Time
Список ста самых влиятельных людей 2017 года по версии читателей журнала Time возглавил президент Филиппин Родриго Дутерте.
Об этом сообщает сайт издания со ссылкой на результаты опроса, который завершился в воскресенье, 16 апреля.
Уточняется, что за главу Филиппин проголосовали 5% читателей издания. Еще по 3% голосов были отданы за премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Папу Римского Франциска, основателя Microsoft Билла Гейтса, а также главу Facebook Марка Цукерберга.
Ровно год назад лидером рейтинга стал кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс, а в 2015 году список возглавил президент России Владимир Путин.
В новом рейтинге Time Владимир Путин набрал лишь 2% голосов. Также по 2% читателей проголосовали за председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, главу компаний Tesla и S aceX Илона Маска, певиц Леди Гага, Бейонсе и других.
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