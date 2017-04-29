США начали патрулировать сирийско-турецкую границу

Американские войска приступили к патрулированию турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения между турецкими военными и курдскими ополченцами, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

"Силы США осуществляют патрулирование на севере Сирии для обеспечения стабильности в районе и для предотвращения инцидентов, которые могут подорвать усилия по борьбе с ИГ * в Сирии", — приводит издание слова представителя штаба коалиции во главе с США по борьбе с ИГ Джона Дорриана

Ранее источник в курдских отрядах ополчения YPG сообщил агентству Sputnik, что американские военные начали размещать бронетехнику вдоль турецко-сирийской границы от Кобани до Камышлов.

Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана

При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от запрещенного в России и других странах "Исламского государства"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.