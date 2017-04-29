Главное сейчас
-
Аваков рассказал о реакции Интерпола на запрос о розыске Яценюка
-
В Москве следователь выбросил останки человека в мусорный контейнер
-
В МВД Украины попросили отказаться от георгиевских лент
-
Последнего Маршала Советского Союза госпитализировали в Москве
-
Французы построят в Крыму подвесные канатные дороги
Главные события у вас в почте
США начали патрулировать сирийско-турецкую границу
Фото: Flickr / The U.S. Army
Американские войска приступили к патрулированию турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения между турецкими военными и курдскими ополченцами, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.
"Силы США осуществляют патрулирование на севере Сирии для обеспечения стабильности в районе и для предотвращения инцидентов, которые могут подорвать усилия по борьбе с ИГ* в Сирии", — приводит издание слова представителя штаба коалиции во главе с США по борьбе с ИГ Джона Дорриана.
Ранее источник в курдских отрядах ополчения YPG сообщил агентству Sputnik, что американские военные начали размещать бронетехнику вдоль турецко-сирийской границы от Кобани до Камышлов.
Обострение между курдскими повстанцами и турецкой армией произошло после того, как турецкая авиация 25 апреля произвела бомбардировку позиций курдских повстанцев на севере Сирии и Ирака. Турция считает их связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
При этом именно эти курдские группировки совместно с международной коалицией ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от запрещенного в России и других странах "Исламского государства"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Оставить комментарий