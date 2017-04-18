Президент США Дональд Трамп подпишет во вторник указ, известный под названием "Покупай американское, нанимай американцев", который призван стимулировать производство внутри страны, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации. В это время Трамп будет находиться в штате Висконсин.

Закон также предусматривает пересмотр выдачи рабочих виз H-1B.

"Это историческое событие, и оно подчеркивает, как президент Трамп изменил политику. Это изменит политический ландшафт. Это превратит республиканскую партию в двигатель для более широкого представления граждан рабочего класса", — сообщил американский чиновник.

По его словам, "этот указ призовет к строгим мерам принуждения к исполнению всех законов, регулирующих въезд рабочей силы в США из-за границы, с целью установления более высокой заработной платы и более высокого уровня занятости для рабочих американцев в США".

"Этот указ также будет включать в себя пункт, касающийся выдачи визы типа H-1B, чтобы убедиться, что данный тип визы будет выдан только наиболее квалифицированным рабочим. Как вы знаете, сейчас виза H-1B выдается по типу "лотереи", — пояснил представитель Белого дома.

Он отметил, что "80% рабочих, прибывших в США по визе H-1B, получают меньше среднего уровня заработной платы в той области, где они работают".