NYT: Трамп с большой вероятностью подпишет проект указа о выходе из NAFTA

Президент США Дональд Трамп , скорее всего, подпишет указ, согласно которому страна покинет Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA).

Об это пишет The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

На данный момент неизвестно, какие пункты будут содержаться в документе, а также какие шаги Вашингтон примет в случае его подписания.

Отмечается, что процесс выхода США из NAFTA займет 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Белом доме подготовили проект указа, по которому США покинут Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA).