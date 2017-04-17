У Северной Кореи появился новый вид войск

Специальные тактические войска стали новой военной силой Северной Кореи. О появлении пятого рода войск вдобавок к сухопутным, военно-морским, военно-воздушным и стратегическим сообщило южнокорейское информационное агентство Ренхап.

Вывод о новый войсках был сделан на основании газетных описания военного парада 15 апреля в Пхеньяне. Например, издание «Нодон синмун» сообщило, что по площади Ким Ир Сена прошли колонны «военно-морских, военно-воздушных и противовоздушных, стратегических и специальных тактических войск Корейской народной армии».

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) еще 13 апреля передало информацию об учениях специальных войск, которые затем появились на параде. В видеотрансляции солдат спецвойск можно увидеть с черным гримом на лице и в шлемах с прибором ночного видения. В руках военнослужащие несли ружейные гранатометы.

По данным агентства Ренхап, командует специальными тактическими войсками генерал-полковник Ким Ён Бок.