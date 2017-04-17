Миссия ОБСЕ даст оценку референдуму в Турции и возможным нарушениям

Они заявили, что приняли к сведению сообщения о результатах референдума в Турции по поправкам в конституцию.

"Мы ожидаем заключения международной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе в контексте возможных нарушений. Конституционные поправки, и, в особенности, ход их практической реализации будут оценены в свете обязательств Турции как страны-кандидата (в ЕС ) и как члена Совета Европы ", - говорится в заявлении.

Также они призвали Турцию "принять во внимание озабоченности и рекомендации" Совета Европы, в частности, в отношении чрезвычайного положения.

"Ввиду близких результатов референдума и далеко идущих последствий конституционных преобразований мы призываем турецкие власти найти наиболее широкий национальный консенсус по их реализации", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что на референдуме в Турции победили сторонники изменения конституции.