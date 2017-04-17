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Миссия ОБСЕ даст оценку референдуму в Турции и возможным нарушениям
Международная мониторинговая миссия ОБСЕ подготовит заключение по референдуму в Турции, в том числе в контексте возможных нарушений. Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения Йоханнеса Хана, передает ТАСС.
Они заявили, что приняли к сведению сообщения о результатах референдума в Турции по поправкам в конституцию.
"Мы ожидаем заключения международной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе в контексте возможных нарушений. Конституционные поправки, и, в особенности, ход их практической реализации будут оценены в свете обязательств Турции как страны-кандидата (в ЕС) и как члена Совета Европы", - говорится в заявлении.
Также они призвали Турцию "принять во внимание озабоченности и рекомендации" Совета Европы, в частности, в отношении чрезвычайного положения.
"Ввиду близких результатов референдума и далеко идущих последствий конституционных преобразований мы призываем турецкие власти найти наиболее широкий национальный консенсус по их реализации", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что на референдуме в Турции победили сторонники изменения конституции.
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