Тысячи противников изменения Конституции вышли на улицы Стамбула

На улицы Стамбула поздно вечером в понедельник, 17 апреля, вышли тысячи противников поправок к Конституции, расширяющих полномочия президента. Об этом сообщает Yahoo! News.

По меньшей мере тысяча протестующих собрались на европейской стороне города в районе Бешикташ, еще две тысячи — на азиатской стороне, в районе Кадикой.

Сторонники позиции «Нет» на прошедшем в воскресенье референдуме по конституционным поправкам возмущены последними изменениями в процедуре голосования.

Протестующие шли к зданию Высшего избирательного совета с лозунгом «Мы плечом к плечу против фашизма», «"Нет" победил». В домах, расположенных вдоль маршрута протестующих, жители выставили из окон кастрюли и сковородки, чтобы продемонстрировать солидарность.

Полиция, как правило, не пресекала протесты, но предостерегала от использования слишком резких лозунгов.

В других городах Турции также прошли протесты. В Анталье были задержаны 13 человек.

Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,41 процента граждан Турции. В Стамбуле против изменения Конституции высказались 51,35 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях — в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.