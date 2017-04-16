В Стамбуле начались протесты после референдума

В Стамбуле люди выходят на улицы после объявления предварительных итогов референдума. Демонстранты выражают недовольство тем, что большинство проголосовало за принятие поправок в Конституцию, благодаря которым президент наделяется большими полномочиями.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил итоги референдума. По его словам, жители проголосовали за переход на президентскую форму правления. Он отметил, что такие результаты референдума стали ответом на государственный переворот, который устроили в Турции 15 июля 2016 года.