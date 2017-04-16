СМИ: ядерные реакторы Южной Кореи не выдержат ракетный удар

Внешняя герметичная оболочка энергетических ядерных реакторов Южной Кореи не предназначена для того, чтобы выдержать ракетный удар или другую внешнюю военную атаку, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на доклад, представленный парламентарию Ким Чонхуну.

Доклад был представлен компанией Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP), которая управляет большими атомными и гидроэлектростанциями, обеспечивающими 40% всей подачи энергии в стране.

Гермооболочка — массивное сооружение особой конструкции, внутри которого располагается основное оборудование реакторной установки. Это последний барьер на пути распространения радиоактивных материалов в окружающее пространство в случае аварии.

"Они (оболочки — ред.) изначально были созданы, чтобы устоять в случае ураганов, землетрясений и других видов природных катаклизмов", — заявил, комментируя доклад, парламентарий. Он отметил, что оболочка может выдержать ударную волну взрыва и обломков только изнутри, но не снаружи.

Ким Чонхун также заявил, что Южная Корея на несколько лет отстает от США в развитии мер безопасности, касающихся преднамеренных военных и террористических атак. Страна начала оценивать способы защиты от внешних угроз только в конце прошлого года.

"Тот факт, что страна не стала принимать активных действий в прошлом — большое упущение, особенно на фоне участившихся ракетных угроз КНДР", — приводит слова депутата агентство. Также он добавил, что в будущем необходимо усиливать защиту реакторов.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо.