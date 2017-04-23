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При нападении боевиков ИГ* погибли десятки иракских военных
По меньшей мере десять иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) на правительственный конвой в западной части Ирака, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование.
"Боевики ИГ, вооруженные винтовками и реактивными установками атаковали мирных жителей и военный транспорт, который перевозил солдат рядом с (городом) Рутба", — сообщил подполковник.
"Они убили по меньшей мере десять человек и ранили 20", — заявил он.
Другие официальные лица подтвердили агентству информацию о нападении и данные по погибшим.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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