ИГ применяла в Ираке боеприпасы нацистов

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) использовали в Ираке боеприпасы, изготовленные в нацистской Германии, а также огромный бур для рытья системы тоннелей, сообщили в британской организации Conflict Armament Research (CAR), которая изучает захваченные арсеналы террористов.

Сотрудница CAR Девин Морроу рассказала Fox News, что боевики прокладывали под Мосулом тоннели при помощи бура собственного изготовления. В тоннелях хранилось военное снаряжение и боеприпасы, часть из которых оказалась изготовленной в нацистской Германии, передает ТАСС.

По слова Морроу, боевики также использовали тоннели в тактических целях — для быстрых атаки отступлений. Сам тоннелепроходческий комплекс был обнаружен властями Ирака в конце прошлого года.

Рассказывая о нацистских боеприпасах боевиков, Морроу показала произведенные в Германии в 1935 году патроны.

«Это говорит о том, какой путь могут проделать боеприпасы», — сказала она. При этом Морроу сказала, что большую часть мин боевики изготавливали сами.

Специалист сказала также, что ни одна из террористических группировок мира никогда не имела такого технического оснащения, как ИГ. Морроу заявила, что в создании боеприпасов и амуниции боевики ИГ достигли беспрецедентных высот в сравнении с боевиками, арсеналы которых CAR изучала в Сирии, Сомали, Южном Судане, Ливии и Йемене.