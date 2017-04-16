Welt: министр обороны Германии намерена отправить бундесвер в Сирию

После завершения конфликта в Сирию следует отправить миссию ООН , в которой в том числе примет участие бундесвер, заявила в интервью Die Welt министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Однако это станет возможно только тогда, когда США и Россия решат конфликт политическим путём, добавила политик.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выступила за организацию миссии ООН после окончания гражданской войны в Сирии, сообщает Die Welt.

«Сирийское население должно получить защиту со стороны ООН. В миссии ООН должна принять участие Европа, в том числе Германия», — заявила министр обороны фон дер Ляйен в интервью Die Welt. Однако, прежде чем это произойдёт, конфликт должен быть решён политическим путём, что требует, прежде всего, соглашения России и США, добавила политик. Что касается кибератак, то Германия отказывается от «превентивных атак», отметила Урсула фон дер Ляйен. По её словам, ежедневно бундесвер отражает 4500 кибератак, многие из которых автоматические. «Индивидуальные атаки опаснее. Речь идёт о сложных формах взлома», — резюмировала немецкий министр.