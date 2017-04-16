В турецком Диярбакыре во время референдума произошла перестрелка

Два человека погибли при перестрелке между двумя группами граждан в деревне Ябанарды турецкой провинции Диярбакыр во время проходящего в стране конституционного референдума по переходу к президентской системе правления, передает телеканал NTV.

Сообщается, что перестрелка произошла на улице около школы, где расположен избирательный участок. По предварительной версии, причиной конфликта стало различие в политических взглядах разных групп граждан.

На референдуме на более чем 167 тысячах избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан. Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно. Во время референдума приняты повышенные меры безопасности. В охране избирательных участков задействованы 380 тысяч полицейских.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.