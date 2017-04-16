В «Налоговом марше» против Трампа приняли участие тысячи протестующих

В Нью-Йорке около пяти тысяч человек приняли участие в демонстрации против президента США Дональда Трампа . Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает Reuters.

Люди вышли на называемый «Налоговый марш» в районе Средний Манхэттен, чтобы привлечь внимание к отказу главы государства публиковать свою налоговую декларацию.

Акции протеста прошла в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.

По данным организаторов, протест в Нью-Йорке — лишь одна из более 150 проходящих в США и за их пределами акций. Аналогичные намечаются в Европе, Японии и Новой Зеландии.

Это не первая волна волнений, вызванная недовольством граждан США действиями президента страны. Ранее люди выходили на улицы, возмущенные, помимо отказом Трампа сообщать о своих налогах, его позицией в иммиграционном вопросе.

В середине марта в США были обнародованы сведения о его налогах за 2005 год.