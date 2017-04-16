Япония не обнаружила объектов в воздухе после пуска ракеты из КНДР

Японские военные не зафиксировали после неудачного пуска ракеты КНДР никаких объектов, приближающихся по воздуху к территории Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителя японского ведомства.

"Объектов, летящих в направлении Японии, зафиксировано не было. Инцидентов, угрожающих безопасности страны, нет", — цитирует агентство Киодо слова представителя японского ведомства.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю 105-летия бывшего лидера КНДР Ким Ир Сена, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.