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СМИ: Северная Корея запустила не межконтинентальную ракету
Фото: © REUTERS/ DAMIR SAGOLJ
Официальные представители ВВС США в Тихоокеанской зоне заявили, что Северная Корея запустила не межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом сообщает CBS News.
Ранее американский вице-президент Майкл Пенс и президент США Дональд Трамп обсудили ракетный пуск КНДР.
16 апреля КНДР предприняла неудачную попытку запуска новой ракеты. В Пентагоне сообщили, что ракета, выпущенная Северной Кореей, взорвалась почти сразу после старта.
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