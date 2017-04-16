Трамп и Пенс обсудили ракетный пуск КНДР

Вице-президент США Майкл Пенс был проинформирован о неудачном ракетном пуске КНДР и доложил об этом американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Reuters.

По словам его пресс-службы, Пенс узнал о запуске ракеты спустя час после того, как его самолёт покинул Аляску, после чего он связался с Трампом.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис проинформировал Трампа о запуске ракеты КНДР.

КНДР предприняла неудачную попытку запуска новой ракеты. В Пентагоне сообщили, что ракета, выпущенная Северной Кореей, взорвалась почти сразу после старта.