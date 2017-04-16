Стивен Кинг назвал Трампа куриным пометом и потребовал налоговые отчеты

Американский хоррор-писатель Стивен Кинг обратился к президенту США Дональду Трампу с требованием обнародовать свои налоговые декларации. Об этом литератор написал в своем Twitter в воскресенье, 16 апреля.

«Давай же, трусливый куриный помет, если тебе хватило мужества сбросить мега-бомбу на Афганистан, тебе должно хватить смелости, чтобы опубликовать отчеты о налогах», — заявил Кинг.

Come on, chickenshit, if you're man enough to drop a mega-bomb on Afghanistan, you should be man enough to release your tax returns. — Stephen King (@StephenKing) 15 апреля 2017 г.

В субботу около пяти тысяч человек приняли участие в «Налоговом марше» в Нью-Йорке. Демонстрации против Трампа прошли в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.

В марте Белый дом обнародовал данные по налогам Трампа за 2005 год, которые составили 38 миллионов долларов на более чем 150 миллионов долларов дохода.

Участвуя в президентской кампании 2016-го, республиканец стал первым за 40 лет кандидатом крупнейшей партии, не обнародовавшим свою налоговую декларацию.

В начале января американский музыкант Моби предложил Трампу сыграть диджей-сет на его инаугурации в обмен на налоговую отчетность президента.