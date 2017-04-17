Терпению Вашингтона в отношении КНДР пришел конец, заявил Пенс

Вице-президент США Майк Пенс посетил в понедельник разделяющую Корейский полуостров демилитаризованную зону (ДМЗ) и заявил, что в отношении КНДР у Вашингтона "стратегическому терпению пришел конец", возможны любые меры в такой ситуации, передало информационное агентство Рёнхап.

"Стратегическому терпению пришел конец", — приводит агентство слова Пенса. При этом он подчеркнул, что "все опции на столе", и Северной Корее "не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками".

Посещением ДМЗ американский вице-президент начал свой трехдневный визит в Южную Корею на волне усиления напряженности в противостоянии с КНДР.

Демилитаризованная зона представляет собой 4-километровую полосу поперек Корейского полуострова, посреди которой проходит военно-демаркационная линия.

Во время визита, как сообщалось ранее, у Пенса запланированы переговоры с временно-исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном, в том числе об усилении нажима на КНДР и размещении в Южной Корее новейшей американской противоракетной системы THAAD.