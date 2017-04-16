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В Нью-Йорке тысячи человек потребовали публикации налоговой декларации Трампа
В центр Нью-Йорка вышли тысячи человек, чтобы потребовать от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой декларации. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам организаторов акции, называющейся "Tax March" ("Налоговый марш"), в США и за их пределами проходит более 150 аналогичных протестов.
В том числе акции проходят в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, планируется их проведение в Европе, Японии и Новой Зеландии.
В феврале сообщалось, что петиция к Трампу с требованием немедленно опубликовать налоговую декларацию набрала более 620 тыс. подписей с момента появления на сайте Белого дома.
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