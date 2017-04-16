В Нью-Йорке тысячи человек потребовали публикации налоговой декларации Трампа

В центр Нью-Йорка вышли тысячи человек, чтобы потребовать от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой декларации. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам организаторов акции, называющейся "Tax March" ("Налоговый марш"), в США и за их пределами проходит более 150 аналогичных протестов.

В том числе акции проходят в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, планируется их проведение в Европе, Японии и Новой Зеландии.

В феврале сообщалось, что петиция к Трампу с требованием немедленно опубликовать налоговую декларацию набрала более 620 тыс. подписей с момента появления на сайте Белого дома.