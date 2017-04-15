Число жертв теракта в Алеппо увеличилось до 70

В Сирии в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, которые перевозили эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая, прогремел взрыв, сообщает РИА Новости

«Взрыв среди автобусов в районе Рашидин…, которые везли жителей Фуа и Кефрая", — передает сирийский государственный новостной канал «Ихбария».

По данным источника агентства, погибли не менее 70 человек, более 130 ранены. Взрыв произошел в результате подрыва смертника в машине.

Поселения Фуа и Кефрая находятся в окружении боевиков уже более трех лет. Сейчас здесь живет около 20 тысяч человек. Люди периодически гибнут от рук террористов и от голода. Погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

Ранее правительственным силам удалось договориться с боевиками об эвакуации местных жителей. Накануне автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч жителей поселений.