Немецкие спецслужбы обиделись на Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не менее двух раз обращалась за информацией о террористических угрозах в Германии и Европе к британским спецслужбам, но игнорировала немецкую разведку, сообщает журнал Focus

Это, как пишет издание, вызывает вопросы и недовольство спецслужб ФРГ. «За 12 лет нахождения на посту канцлера госпожа Меркель ни разу не приходила на еженедельные брифинги президентов немецких органов безопасности», — отметил высокопоставленный источник в правительстве Германии. «В противном случае, зачем она ездит в Англию? Она больше не доверяет своим людям?» – задается вопросом он.