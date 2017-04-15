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Немецкие спецслужбы обиделись на Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель не менее двух раз обращалась за информацией о террористических угрозах в Германии и Европе к британским спецслужбам, но игнорировала немецкую разведку, сообщает журнал Focus.
Это, как пишет издание, вызывает вопросы и недовольство спецслужб ФРГ. «За 12 лет нахождения на посту канцлера госпожа Меркель ни разу не приходила на еженедельные брифинги президентов немецких органов безопасности», — отметил высокопоставленный источник в правительстве Германии. «В противном случае, зачем она ездит в Англию? Она больше не доверяет своим людям?» – задается вопросом он.
Как пишет издание, последняя встреча, состоялась в октябре 2015 года в резиденции премьера Великобритании в Чекерсе, в ней приняли участие руководитель MI6 Алекс Янгер, директор MI5 Эндрю Паркер и глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген. Взамен на сведения от британцев Меркель передала досье на президента России Владимира Путина и анализ ситуации в Крыму, который подготовила Федеральная разведслужба Германии (BND). При этом в немецких спецслужбах об этой встрече не знали.
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