Чехия отказалась принимать беженцев

Чехия предпочла бы заплатить миллионы евро в качестве штрафа, чем принять 1600 беженцев, как этого требует от нее ЕС . По данным главы МВД республики Милана Хованеца, страна приняла 12 беженцев вместо 1,6 тысяч, предусмотренных квотой ЕС, и следующих принимать уже не намерена. «Происходящая ныне проверка оставшихся беженцев показывает, что далее уже нельзя никого принимать», — сказал министр, сообщает портал Parlamentní listy

По словам министра, проверка мигрантов, которой занимается служба безопасности, занимает несколько недель и даже месяцев. «Эти люди не стремятся оставаться на месте на время проверки, то есть в Греции или Италии. В связи с этим проверки нами закончены», — сказал Хованец. Он также допустил, что происходящее вынудит ЕС принять санкции в отношении Чехии, что может обойтись ей в несколько миллионов евро.

«Окончательное решение за правительством, оно должно решить, стоить ли это делать (окончить прием мигрантов) ценой санкций. По моему мнению – да. Нельзя пускать сюда людей без контроля», — отметил министр.