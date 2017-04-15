CNN объяснил, почему Трампу не победить Ким Чен Ына

В США склонны недооценивать своих соперников, в том числе и северокорейского лидера Ким Чен Ына , который имеет ряд преимуществ перед американским президентом Дональдом Трампом , пишет сотрудник World Policy Institute Джонатан Кристол в статье для CNN.

С точки зрения автора, Соединенные Штаты часто ошибочно полагает, что его "соперники сумасшедшие, иррациональные или глупые". Американцы ожидают, что "любая другая нация будет с радостью принимать то, чего от нее хочет Вашингтон". Однако, когда лидер какого-нибудь государства поступает иначе, США "объясняют свое недостаточное понимание происходящего изъянами в мышлении этого политика", полагает Кристол.

Северокорейский лидер не сумасшедший, не иррациональный и, вероятно, не глупый, продолжает аналитик. Кин Чен Ына можно обвинить в ряде "ужасающих" поступков, но эти действия являются "частью процесса консолидации власти" и вполне вписываются в нормы политической системы КНДР, отмечает автор.

Трамп же, напротив, не всегда мыслит последовательно, утверждает Кристол. В отличие от Ким Чен Ына, который сконцентрирован на одной вещи – "выживании режима", у Трампа "внимание четырехлетнего ребенка". Лидер КНДР может оказаться куда более "сообразительным игроком на международной арене", чем американский президент, полагает Кристол.

В связи с этим автор статьи считает ошибочным расчет Трампа на то, что в ходе личных переговоров он смог бы убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. "Было бы глупо полагать, что Трамп сможет обыграть Ким Чен Ына", — пишет Кристол.

По его мнению, несмотря на рост напряженности в регионе, адекватных решений северокорейской проблемы пока нет. Военный путь имеет слишком большую цену, а возможность "превентивного удара" была упущена в октябре 2006 года, когда в Северной Корее прошли первые испытания ядерной бомбы. Вести же переговоры с КНДР должен "чрезвычайно искусный переговорщик с глубоким знанием региона, страны, людей и проблем".

Даже без Трампа непредсказуемость и изменчивость ситуации на Корейском полуострове вызывает серьезную обеспокоенность. При Трампе, который почти ничего не может сделать, положение дел и вовсе "устрашающее", заключает Кристол.