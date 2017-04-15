Лавров усомнился в адекватности главы Турчинова

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные в Донбассе должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", "главное — не проскочить границу".

"Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно. Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент (Украины Петр) Порошенко, и (спикер Рады Андрей) Парубий, и другие деятели. Это означает, что украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности. Напомню, что проблемы безопасности Порошенко называет главной частью минских договоренностей и пока проблемы безопасности не решены, отказывается обсуждать политически процессы", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, заявления Турчинова означают, что Киев отказывается выполнять ту часть минских договоренностей, которая касается вопросов безопасности, и которую украинская сторона считает приоритетной.