В Афганистане американская «супербомба» уничтожила более 90 боевиков

Сверхмощный американский фугас «Мать всех бомб» уничтожил около сотни террористов в Афганистане. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на афганские власти.

«Не менее 92 боевика ИГ были убиты в ходе бомбардировки», — сообщил агентству глава афганской провинции. ИГ - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

Отметим, что накануне западные агентства распространили заявление террористов о том, что бомба не причинила вреда их живой силе.

В четверг, 13 апреля США впервые использовали в бою сверхмощную авиафугасную бомбу. Ее сбросили с самолета в Афганистане, на предполагаемое место скопления боевиков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что фугас удачно поразил цель.

Бомба называется Massive Ordnance Air Blast - тяжёлый боеприпас фугасного действия, MOAB. Однако с легкой руки журналистов ее название стали расшифровывать как Mother Of All Bombs — «мать всех бомб».

Этот боеприпас разработали в 2002-2003 годах. Это одна из самых больших бомб в мире. Ее вес 9,5 тонн, радиус поражения - до 1,5 км. Она оснащена системой спутникового наведения. В арсенале США имеется 14 единиц MOAB.