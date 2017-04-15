Посол России в Пхеньяне: КНДР может провести ядерные испытания 15 или 25 апреля

Вероятность испытания ракет Северной Кореей в предстоящие праздники достаточно высока. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» выразил посол России в КНДР Александр Мацегора

«Какое-то время назад состоялось испытание нового ракетного двигателя, Ким Чен Ын (северокорейский лидер. — RT) сказал, что мир вскоре узнает, насколько большое значение имеет создание нового ракетного двигателя. То есть, можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать какие-то свои достижения в области ракетной техники», — приводит его слова ТАСС.

По мнению дипломата, КНДР постарается приурочить это к какому-нибудь празднику.

Мацегора отметил, что 15 апреля в КНДР празднуют День Солнца, а 25 апреля — 85-ю годовщину основания Корейской народной армии.