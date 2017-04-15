Четверо бывших сотрудников харьковского спецподразделения "Беркут" в четверг 13 апреля пересекли украинско-российскую границу и сейчас находятся в России, сообщил РИА Новости их адвокат Валентин Рыбин.

"Они спокойно пересекли украинско-российскую границу после окончания меры пресечения в отношении них и после окончания досудебного расследования. Учитывая то, что на них оказывается давление со стороны генеральной прокуратуры , некоторые чиновники позволяют себе высказываться в стиле, что не только "беркутов", но и судей, которые посмели их выпустить на свободу, посадим, здесь находиться опасно для них, поэтому они решили обезопасить своё местоположение", — сказал Рыбин.